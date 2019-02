Tutela dell’ambiente: un milione di investimenti per la manutenzione e la cura delle zone naturali

L’amministrazione comunale ha recentemente approvato tre importanti progetti da realizzare nel corso del 2019 all’interno della pineta di San Vitale per un valore di circa 410 mila euro. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, indispensabili per una buona conservazione e fruizione in sicurezza delle zone pinetali, che si sommano ai numerosi interventi di manutenzione ordinaria che annualmente le associazioni di volontariato svolgono in convenzione con il Comune.

Dichiara l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini: “L’amministrazione - consapevole dell’enorme importanza che soprattutto le aree pinetali rivestono per i cittadini dal punto di vista ambientale e sociale ma anche affettivo - è fortemente impegnata nell’opera di tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico comunale. Con questi ultimi progetti approvati proseguiamo un importante percorso di risanamento e miglioramento delle zone naturali ravennati”.

Il primo progetto, del valore di 180.000 euro, riguarda la manutenzione straordinaria di argini e carraie nelle aree limitrofe ai canali delle vie Cerba e Canala, invase da vegetazione arbustiva, ed opere di adeguamento funzionale della viabilità forestale esistente. Tali interventi sono finalizzati al mantenimento sia della funzionalità idraulica che idrogeologica di arginature di protezione, nonché a garantire a tutti la percorribilità delle carraie pinetali.

Il secondo progetto è relativo al controllo della vegetazione, con demolizione di vecchie passerelle, asportazione di alberi caduti, rinforzo delle arginature e pulizia delle aree limitrofe al canale Fossatone, anch’esso per una spesa di circa 180.000 euro.

Il terzo intervento riguarda la manutenzione straordinaria della passerella pedonale in legno sul canale Fossatone, che collega il parcheggio di Punte Alberete all’area naturale da visitare, per un valore di 50.000 euro Tali lavori sono indispensabili per consentire la fruibilità pedonale per Punte Alberete, una delle zone umide più importanti del Parco del Delta del Po.

Tutti e tre gli interventi sono finanziati con fondi Eni, così come il progetto relativo al servizio di redazione del Piano di gestione forestale delle pinete di San Vitale e Classe, per un totale di 101.000 euro, che sarà redatto dall’amministrazione comunale in collaborazione con professionisti da individuare. Il Piano dovrà programmare la manutenzione periodica degli elementi selvicolturali, nel rispetto dei livelli di tutela e, più in generale, dei criteri della gestione forestale sostenibile definiti per la protezione delle foreste in Europa, in modo da avere nel tempo pinete sempre sicure contro gli incendi e frequentabili dai cittadini.

Altri interventi

Sono in fase di ultimazione due importanti interventi forestali finanziati in parte da Eni e in parte mediante fondi messi a disposizione dal Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020 della Regione Emilia Romagna e intesi ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nella pineta comunale di Classe e nella pineta comunale di Marina di Ravenna, del valore di circa 180mila euro ciascuno.

Sono già state inoltre espletate le procedure d’appalto inerenti la realizzazione di altri interventi che prevedono la manutenzione delle paratoie per il controllo della regimazione idrica nelle zone naturali per un valore di 50mila euro; la manutenzione di strade e carraie pinetali per un valore di 100mila euro; interventi di asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti nella pialassa Baiona per un ammontare di circa 98 mila euro; tutti questi interventi verranno ultimati entro il corrente anno.