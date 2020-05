"Tutelare le donne che allattano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

"Mentre tutti sono concentrati nella lotta al Covid-19 con materiali (mascherine, guanti e detergenti) distanza di sicurezza (150 centimetri) e finanziamenti, c'è una fascia di ciu non si è parlato più di tanto: quella delle donne in dolce attesa e le mamme che allattano. In effetti l'associazione di volontariato sostiene che tante siano le preoccupazioni delle donne in gravidanza che si chiedono cosa ne sarà del nascituro o bimba in grembo qualora dovessero risultare positive al Covid-19; così anche per le mamme in allattamento. Qualora fosse un nervo scoperto durante questa lotta contro il Coronavirus, in virtù dell'importanza della vicenda visto che si tratta di bambini e donne in gravidanza, credo sia opportuno a chi di dovere anche a Ravenna non sottovalutare questo aspetto, dando tutte le rassicurazioni possibili del caso alle donne affinch'esse insieme ai bambini possano sentirsi tutelati".

Charles Tchameni Tchienga, presidente "Il Terzo Mondo Onlus"