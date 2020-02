Tutta la comunità di Classe in lutto: dopo una lunga malattia è morto Andrea Panzavolta

Ha lottato per anni contro una terribile malattia, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Se n'è andato Andrea Panzavolta, volto noto nella comunità di Classe alla quale ha dedicato per anni tempo, competenze e professionalità, supportando e sostenendo il Comitato Cittadino e dimostrando sempre un fortissimo senso di appartenenza. I funerali si sono svolti sabato mattina alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe.

"Il Presidente Antonio Puglisi e tutti i membri del Comitato Cittadino piangono la scomparsa prematura del caro amico Andrea. Ha provato a contrastare la malattia fino all'ultimo con dignità e infinito coraggio. Lo salutiamo per l'ultima volta dalla Basilica di Sant'Apollinare in Classe ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella nostra mente e nei nostri cuori" si legge in una nota del Comitato Cittadino di Classe. "Un grande abbraccio e le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Anche lo staff della Maratona di Ravenna piange la scomparsa di Panzavolta: "Il presidente Stefano Righini e tutto lo staff della Maratona di Ravenna sono in lutto per la scomparsa dell’amico Andrea Panzavolta. Una malattia terribile e ignobile ci ha privato, troppo presto, di una grande persona, di un uomo buono e generoso che sino all’ultimo ha dimostrato un coraggio infinito. Andrea è stato al nostro fianco, quando abbiamo compiuto i nostri primi passi, inizialmente per amicizia, poi in maniera sempre più convinta. Perdiamo un grande appassionato, prima ancora che un amico vero. Un grande abbraccio a tutta la famiglia, ai figli alla moglie Marina".

La pagina USD Classe, sui social, ricorda l'amico: "Andrea Panzavolta, prima calciatore biancorosso, poi dirigente sino a ricoprire la carica di Vicepresidente. Genitore di due ragazzi, Marco e Luca, entrambi giocatori cresciuti nel Classe. Autentico trascinatore a livello organizzativo e finanziario, ha aiutato il Classe a crescere negli anni in maniera esponenziale. Grazie Andrea"