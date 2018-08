Tutti i sabati di agosto i Carabinieri volontari al mercato di via Sighinolfi

A partire da sabato 4 agosto e per tutti sabati di agosto due pattuglie dell’associazione nazionale carabinieri, formate da due volontari, saranno presenti nell’area del mercato di via Sighinolfi - piazza Zaccagnini con compiti di osservazione e disponibilità all’ascolto dei cittadini, all’informazione sulle ordinanze in vigore e su ogni altra esigenza conoscitiva, all’assistenza alle persone anziane o in stato necessità, disabili, infortunate o che abbiano subito un torto; sono inoltre previsti interventi a salvaguardia del patrimonio comunale con la segnalazione agli uffici competenti di eventuali negatività rilevate.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Polizia municipale Eugenio Fusignani. “Si tratta di un’ulteriore iniziativa – ha detto Fusignani - che si mette in campo, grazie ai volontari dell’associazione carabinieri e alla polizia municipale, a salvaguardia e tutela della sicurezza della cittadinanza turistica e residente. Non posso che plaudire all’impegno dei volontari Anc e ringraziarli per il compito che si sono presi a cuore e che risulta molto efficace oltre che molto apprezzato dai cittadini. Implementare questi servizi con l’associazione rientra tra i nostri obiettivi e la loro presenza nel mercato è intesa a scongiurare fenomeni legati all’abusivismo commerciale, ai parcheggiatori abusivi e alla microcriminalità”.

“Sono sessanta i volontari dell’associazione nazionale carabinieri - ha dichiarato il presidente dell’Anc Isidoro Mimmi – che operano con entusiasmo e dedizione nei vari momenti della vita sociale di questo Comune e che si impegnano in stretta collaborazione e coordinamento con le Istituzioni per contribuire all’affermazione di un alto livello di sicurezza percepita”.

I volontari dell’associazione nazionale Carabinieri hanno incrementato sensibilmente le pattuglie, che sono distribuite in centro città, zona Speyer, nei lidi di Dante e a Marina di Ravenna e, in bicicletta, nei parchi pubblici e nella zona dell’ex ippodromo del Candiano; è stata altresì estesa la fascia oraria e aumentata la qualità dei servizi.

Inoltre il presidente Mimmi informa che è in corso la selezione di personale qualificato da immettere nel gruppo di volontari, con la programmazione del quarto corso formativo previsto per il prossimo 2 ottobre, nella sede di via Gradenigo 12, e lo svolgimento di alcune lezioni di aggiornamento a cura di Ufficiali dei Carabinieri e della Polizia municipale, di psicologa e di altre figure del settore.