"Tutti per la Scuola" dona 2.000 euro all'ospedale e l'Amministrazione ringrazia

"La decisione presa dalla vostra associazione in questo momento di difficoltà è apprezzabile così come è apprezzato l’aiuto che ognuno con i propri mezzi può dare. Grazie per il supporto che avete deciso di dare e per il sostegno alle decisioni che le Amministrazioni sono chiamate a prendere ogni giorno". Con queste parole il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e il vicesindaco Ada Sangiorgi hanno voluto ringraziare a nome di tutto il Comune l’associazione Tutti per la Scuola che ha donato all’ospedale Umberto I di Lugo duemila euro da utilizzare per l’acquisto di dispositivi e attrezzature per l’emergenza coronavirus.

"Abbiamo preso questa decisione per dare una mano – sottolineano i responsabili dell’associazione – vista l’emergenza che stiamo tutti affrontando e perché diversi nostri associati lavorano presso la struttura di Lugo. Ci è sembrato doveroso procedere in questo modo e speriamo che questo contributo possa costituire un piccolo ma concreto aiuto. Siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per assicurare le cure, il conforto e, speriamo, la guarigione alle persone toccate da vicino da questa emergenza".