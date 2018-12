"Tutto esaurito" per la serata con Carlo Lucarelli al centro culturale

Grande successo di pubblico, giovedì 6 dicembre, per la presentazione del libro di Carlo Lucarelli "Peccato mortale" nell’ambito della rassegna “Una Massa di libri”. In un centro culturale Venturini gremito di pubblico, l’autore ha parlato della sua ultima opera, insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda Andrea Bruni.

“Persone in piedi, accovacciate a terra, in ascolto lungo il corridoio, un centinaio almeno di spettatori attenti e curiosissimi che hanno seguito il papà dell'ispettore Coliandro e di tanti altri eroi del noir in muta ammirazione – commenta Andrea Bruni -. È stato davvero a livello di pubblico un successo senza precedenti”. “Una Massa di libri” proseguirà con giovedì 13 dicembre con Eraldo Baldini.