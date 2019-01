Tutto pronto in Municipio per il matrimonio: ma gli sposi non si presentano

A.A.A. sposi cercasi. Con un simpatico post pubblicato sul proprio profilo Facebook, l'assessore Giacomo Costantini domenica mattina ha "lanciato un appello" per trovare la coppia che avrebbe dovuto presentarsi a Palazzo Merlato per celebrare il proprio matrimonio, ma che invece non si è fatta vedere. "Avranno cambiato idea o avranno sbagliato giorno", "Qualcosa è andato storto", commentano ironicamente gli utenti del social network. "Fosse l'unica cosa strana che accade... secondo me le segreterie degli assessorati potrebbero tenere un diario", commenta l'assessore Costantini, già al secondo "matrimonio bidone". "Capitato anche a me che gli sposi bidonassero", replica a Costantini l'assessore Roberto Fagnani. Sulle motivazioni della sparizione della coppia resta il mistero.