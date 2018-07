Ubriaca insulta e prende a calci e pugni i Carabinieri: caos in un bar sull'Adriatica

I Carabinieri di Cervia hanno arrestato in flagranza per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una 51enne già nota alle forze dell'ordine e residente nel ravennate. La pattuglia, alle 22 circa di domenica sera, è intervenuta in un bar lungo l'Adriatica dove la donna, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, aveva dato in escandescenza inveendo contro tutti i presenti.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti per fermare l’esagitata che, tra l’incredulità dei presenti, ha reagito oltraggiandoli, minacciandoli ed aggredendoli fisicamente con calci, spinte e pugni. In particolare la donna avrebbe tentato anche di impossessarsi della fondina con la pistola di un militare. Ne è scaturita una breve colluttazione al termine della quale la donna è stata bloccata. Tutti hanno riportato lievissime lesioni. L’arrestata, trascorsa la notte in camera di sicurezza, lunedì mattina è comparsa davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto e fissato l’udienza per il dibattimento.