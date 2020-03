Ubriachi al volante, 4 denunce della Polizia Locale dopo altrettanti incidenti

Continuano i controlli della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per la tutela della sicurezza stradale e, anche se allentati i posti di controllo fissi, causa l’emergenza coronavirus, gli operatori della Locale continuano a presidiare le strade dell’unione con un attività più mirata. Grazie, infatti, all’ausilio del controllo varchi, le pattuglie si concentrano a fermare i veicoli segnalati dagli stessi per omessa revisione e mancata assicurazione, oltre naturalmente a quelli colti in flagranza di evidenti infrazioni al codice della strada, dalle pattuglie che svolgono servizio dinamico di controllo del territorio.

La polizia locale poi, procede a chiedere sempre gli opportuni accertamenti su tutti i conducenti coinvolti in incidenti stradali. A tal proposito si segnala che nell’ultimo periodo, sono state denunciate alla Procura della Repubblica 4 conducenti coinvolti in incidenti stradali perché dagli accertamenti sanitari risultavano essersi posti alla guida positivi ad alcool o, droghe, mentre alcuni giorni fa un conducente di Imola, a Castel Bolognese, è stato denunciato perché trovato per la terza volta a guidare un auto senza aver mai conseguito la patente di guida. In questo caso oltre alla denuncia si è proceduto anche al sequestro del veicolo.