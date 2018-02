Ubriachi alla guida e immigrati irregolari: raffica di denunce della Municipale

Inizio dell'anno movimentato per la Polizia locale della Bassa Romagna, che nell'ultima settimana ha compiuto numerosi interventi mirati al mantenimento della sicurezza urbana e stradale.

Nello specifico, a Sant'Agata sul Santerno il nucleo infortunistica, intervenuto per un incidente tra un autoarticolato ucraino e una vettura condotta da un cittadino albanese, ha accertato che il conducente del tir risultava non essere in regola con le norme sul cronotachigrafo, mentre l'automobilista avrebbe avuto un valore alcolemico di 0.84 grammi per litro. Per entrambi è scattato il ritiro di patente e il cittadino albanese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

A Fusignano è stata individuata una Renault Scenic con targa moldava che non sarebbe risultata in regola con gli obblighi doganali e che, pertanto, è stata sequestrata al conducente (un cittadino rumeno residente in Italia) e messa a disposizione dell’agenzia doganale di Ravenna.

Tra Lugo e Bagnacavallo, durante un servizio di polizia stradale, è stato sottoposto a controllo un veicolo bulgaro condotto da un cittadino italiano di origine ucraina che, da accertamenti effettuati sul telaio, sarebbe risultato essere tutt'ora registrato alla motorizzazione italiana e pertanto mai radiato per esportazione. Al conducente sono state contestate numerose sanzioni amministrative tra le quali anche la mancata assicurazione, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

A Bagnacavallo gli agenti hanno fermato un Fiat Ducato radiato dagli archivi della motorizzazione in quanto oggetto di provvedimento per intestazione fittizia; il trasgressore, un quarantenne del luogo, è stato sanzionato e il veicolo confiscato.

Infine, durante un servizio svolto da agenti in borghese al marcato settimanale di Lugo, è stato sottoposto a controllo un cittadino di nazionalità cinese che, intento nella vendita di disegni e quadri, avrebbe occupato senza autorizzazione la sede stradale; il cittadino sarebbe inoltre risultato essere irregolare sul territorio italiano ed è stato dunque denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di clandestinità.