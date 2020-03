Ubriachi alla guida, minacce e danneggiamenti: raffica di arresti e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio lo scorso fine settimana, hanno arrestato un cittadino extracomunitario e denunciato sei persone. In particolare l’aliquota radiomobile ha arrestato un 40enne macedone, irreperibile dall’aprile del 2019, rintracciato sul territorio cervese. Lo stesso è stato condotto presso il carcere di Ravenna, dove dovrà scontare un residuo di pena per un reato commesso nel 2013.

Tre persone sono state invece denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio, per aver fatto ingresso nel comune di Cervia. Un cittadino albanese di 30 anni è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento con l’etilometro, mentre un italiano di 50 anni è stato trovato positivo all’accertamento alcolemico. Per tutti e due è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente. N

ei confronti di un cittadino marocchino di 40 anni, infine, i Carabinieri di Savio hanno eseguito l’accompagnamento al Cie (centro immigrazione emigrati) in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale. I Carabinieri di Campiano hanno inoltre denunciato tre persone per appropriazione indebita, mentre la Stazione Carabinieri di Milano Marittima hanno denunciato due italiani per minacce e danneggiamento.