Ubriachi, prostitute e con bastoni e coltelli sulle strade: tante denunce nel weekend

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, all’esito dei servizi preventivi per il controllo territorio svolti nello scorso fine settimana, hanno denunciato 7 persone.

Un 56enne marocchino residente nel cesenate è risultato positivo all'alcol test alla guida, con un tasso di 2,07 grammi per litro. Un 48enne cervese, invece, aveva un con tasso alcolemico pari a 1,63 g/l, mentre una 21enne sammarinese un tasso di 1,56 g/l. Tutti e tre sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza, con patenti ritirate e auto sequestrate.

Una 45enne e una 33enne rumena, oltre a una 32enne bulgara, sono state invece denunciate in quanto dedite alla prostituzione lungo la statale Adriatica. Sono stati identificati anche diversi clienti. Infine un 63enne forlivese, controllato mentre percorreva l'Adriatica a bordo della sua automobile, è stato trovato in possesso di un bastone in legno, due coltelli e un martelletto frangivetro; per questo è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.