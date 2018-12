Ubriaco aggredisce i clienti del ristorante e poi si "sfoga" coi poliziotti: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 39enne italiano per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico uffficiale. Poco prima della mezzanotte di venerdì 1 dicembre, una volante della Questura è intervenuta in un ristorante di via Trieste dove era stata segnalata una persona ubriaca e molesta. Sul posto gli agenti hanno identificato un uomo, che si trovava all’interno di un’auto in sosta nel parcheggio antistante il locale. Alcuni clienti hanno dichiarato agli agenti che poco prima, all’interno del ristorante il 39enne avrebbe recato disturbo spintonando una persona e inveendo contro alcuni dei presenti.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, all’inizio è stato collaborativo, poi ha modificato il proprio atteggiamento manifestando nei confronti dei poliziotti segni di nervosismo e, sceso dall’auto, è rimasto a torso nudo dopo essersi spogliato degli indumenti della parte superiore del corpo e ha proferito nei confronti dei poliziotti frasi oltraggiose. Continuando ad apostrofare i poliziotti con attributi offensivi, il 39enne ha cercato di introdursi nuovamente nel locale, ma è stato bloccato dagli agenti. Pertanto, l'uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale, e all’Autorità Amministrativa per lo stato di ubriachezza.