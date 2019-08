Fermato dalla Polizia con la famiglia a bordo tenta di gettarsi sotto un camion: era ubriaco

Caos sulla Romea a Lido di Spina giovedì pomeriggio. Intorno alle 17 una pattuglia della Polizia stradale di Ferrara ha fermato un'auto che procedeva da Venezia a Ravenna e che aveva appena fatto un sorpasso pericoloso, rischiando di schiantarsi contro un camion. A bordo dell'auto, i poliziotti hanno trovato una coppia di Casal Borsetti, marito e moglie, insieme alla figlia minorenne.

Il parapiglia è scoppiato al momento dei controlli: il 53enne infatti, in evidente stato d'ebbrezza, ha dato su tutte le furie arrivando a tentare di gettarsi sotto un camion in transito. L'automobilista, sottoposto al test alcolimetrico, ha fatto registrare un valore superiore ai due grammi per litro, ben quattro volte sopra ai limiti consentiti dalla legge. La stradale, per cercare di riportare l'uomo alla calma, è stata costretta a richiedere l'intervento dei Carabinieri e di un'ambulanza del 118. L'uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.