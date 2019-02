Ubriaco si appoggia sui passanti pronunciando frasi insensate: sanzionato

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Faenza hanno sanzionato un 26enne nigeriano che mercoledì sera in centro a Faenza, in evidente stato di ebrezza alcolica, stava disturbando i passanti appoggiandosi su di loro e pronunciando frasi senza senso. A seguito di una richiesta al numero di emergenza 112, una pattuglia del radiomobile si è recata sul posto per verificare l’accaduto e, seguendo le indicazioni dei presenti, ha trovato lo straniero che, vista giungere sul posto l’auto dei Carabinieri, si era rifugiato all’interno del parco "Mita". Per il 26enne è scattata la sanzione per ubriachezza.