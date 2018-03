Ubriaco e senza patente: la giustizia gli presenta il conto

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di esecuzione di pene nei confronti di un 35 marocchino domiciliato a Sant’Agata sul Santerno.

Nell’ottobre 2009 a Ravenna, nel corso di un controllo, l'uomo fu trovato alla guida di un auto privo di patente di guida, perché mai conseguita, e in stato di ebrezza. Per l’episodio lo straniero venne condannato alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e ora, dopo il ricorso in Corte d’Appello e senza avere richiesto la misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento, la Giustizia gli ha presentato il conto. Nella serata di giovedì, infatti, il personale della Sezione Antidroga ha rintracciato a Sant’Agata sul Santerno l'uomo, richiedente protezione internazionale e già noto alle forze dell'ordine. Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna e al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato trasferito al carcere di Ravenna.