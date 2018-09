Ubriaco minaccia una barista con un coltello, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

I Carabinieri di Savio, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza per i reati di “minaccia aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di arma” un 32enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine (era lo stesso respinsabile di un aggressione notturna in Piazza della Resistenza a Cervia). L'episodio si è consumato lunedì sera in un bar di Lido di Classe, dove il marocchino, in evidente stato di ubriachezza, aveva minacciato la barista che aveva rifiutato di servirgli alcolici: il tutto con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di quasi 14 centimetri.

L’uomo alla vista dei militari in uniforme, allo scopo di sottrarsi al controllo, prima li ha minacciati, quindi ha tentato di fuggire a piedi, venendo raggiunto e fermato dopo una breve colluttazione (due militari hanno riportato dieci giorni di prognosi). Martedì mattina, trascorsa la notte nella camera di sicurezza della caserma, è comparso davanti al giudice ravennate per la convalida dell’arresto, patteggiando una pena di 11 mesi di reclusione con divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.