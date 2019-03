Si ferma davanti alla Polizia e cade dalla moto: era ubriaco e senza assicurazione

La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 50enne italiano per il reato di guida in stato di ebrezza. L’altra mattina due agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Faenza hanno effettuato un servizio di controllo nel piazzale antistante lo scalo ferroviario. Verso le 10.30 un uomo alla guida di una moto proveniente da via Baccarini, dopo essersi fermato davanti ai poliziotti, ha perso l’equilibrio lasciando cadere la moto a terra.

L’uomo, che mostrava un'eccessiva lentezza nei movimenti ed emanava un forte alito vinoso, è stato identificato e sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico, che è risultato positivo con un valore di 1.07 grammi per litro - oltre il doppio del limite consentito. Il veicolo è inoltre risultato sprovvisto della regolare copertura assicurativa e del certificato di revisione, pertanto è stato sequestrato. Il 50enne è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza e la patente di guida ritirata.