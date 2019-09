Ubriaco ne combina di tutti i colori: per evitare i poliziotti si lancia in strada

Gli agenti della Volante della Questura di Ravenna hanno arrestato un 34enne albanese residente nel capoluogo bizantino con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sabato pomeriggio nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è intervenuto in via Mattei dove una donna aveva segnalato al numero unico d'emergenza 112 di avere poco prima ricevuto delle minacce da un uomo che, palesemente ubriaco, subito dopo si era allontanato alla guida di una Alfa Romeo. Poco dopo i poliziotti, raggiunta la zona dell’intervento, hanno fermato il veicolo segnalato, dal quale è sceso il conducente in evidente stato di ebrezza.

Per nulla collaborativo prima ha iniziato ad invenire e minacciare i due agenti a cui si avvicinato cercando lo scontro fisico allo scopo di opporsi al controllo, per poi lanciarsi al centro della carreggiata mentre stavano arrivando altri veicoli. È nata così una colluttazione con i poliziotti che per ricondurlo alla calma e trattenerlo si sono visti costretti a immobilizzarlo. In Questura l’uomo, sprovvisto di documenti, è stato sottoposto ai rilievi segnaletici dai quali è risultato avere precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto all’accertamento del tasso alcolico mediante che, per entrambe le prove, dava un risultato di oltre 2 grammi per litro.

L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di bevande alcoliche; il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione.