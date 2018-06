Ubriaco al bar disturba i clienti, poi aggredisce la Polizia: denunciato

Offese e minacce agli agenti di Polizia e ai clienti. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 35enne romeno, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Qualche sera fa il personale della sezione volanti della Questura è intervenuto in un bar di piazza Costa, in pieno centro a Ravenna, dove era stato segnalato un uomo che, seduto ai tavolini del bar, stava disturbando gli altri clienti del locale e i passanti.

Di fronte ai poliziotti, l'uomo avrebbe alternato momenti di calma a momenti di aggressività sia nei confronti della Polizia che dei clienti, tanto da costringere gli agenti a condurlo in Questura allo scopo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 35enne, oltre a essere sanzionato per ubriachezza, è stato anche denunciato a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.