In auto ubriaco e con un piede di porco nel bagagliaio: denunciato

Continuano i controlli serali della polizia locale dell'Unione della Romagna faentina su tutti i presidi di competenza, al fine di prevenire e reprimere fenomeni criminosi. Gli agenti della polizia municipale manfreda, giovedì sera, hanno sorpreso e identificato durante un posto di controllo un47enne già noto alle forze dell'ordine che viaggiava in auto a Riolo Terme, mentre nel portabagaglio del veicolo aveva occultato un piede di porco di oltre 60 centimetri.

L'uomo, di origini napoletane ma residente a Riolo Terme, si aggirava nel centro del paese sulla propria auto con a bordo l'arnese, di cui non avrebbe saputo giustificare il possesso. I vigili, dopo aver rinvenuto l'attrezzo, hanno proceduto all'immediato sequestro dello stesso e a denunciare a piede libero l'uomo per porto di arnesi atti a offendere. Il soggetto è poi risultato anche positivo all' alcoltest, per cui gli operatori della Polizia municipale hanno proceduto anche all'immediato ritiro della patente di guida.