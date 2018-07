Ubriaco urla contro i passanti, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Faenza hanno arrestato venerdì sera un 18enne macedone, residente nella località manfreda, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e violenza privata. Tutto ha avuto inizio quando al 112 è stato segnalato in centro a Faenza un giovane presumibilmente in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcooliche, urlava in mezzo alla strada aggredendo i passanti.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che ha trovato il giovane mentre stava inseguendo una ragazza con l’intenzione di aggredirla. La stessa ha riferito di essere la sorella, intervnuta anch’ella su richiesta della madre per tentare di calmare il ragazzo che era andato in escandescenza. I militari intervenuti hanno tentato di tranquillizzare il giovane che però iniziava a spintonarli provando a colpirli, minacciandoli ed oltraggiandoli, finchè non veniva immobilizzato ed accompagnato in caserma, dove è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e violenza privata.

L’arrestato, dopo aver trascorso la notte in una camere di sicurezza della caserma di faenza, sabato mattina e’ stato accompagnato presso il tribunale, dove il giudice di ravenna, ha convalidato l’arresto. Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, ritenendo che nei suoi confronti sussistessero gravi e fondati indizi di colpevolezza, considerato anche che ricorrevano esigenze di tutela della collettivita’, disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il 18enne si trova in carcere in attesa del processo.