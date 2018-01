Ufficiali e agenti di tutta Italia si congratulano con la Municipale di Ravenna: "Operato encomiabile"

Troppo spesso le azioni delle Forze dell'ordine vengono considerate "scontate" e non vengono apprezzate a sufficienza: questa volta non è così. Il gruppo "Fuori Coro", compagine di ufficiali e agenti della Polizia locale appartenenti a vari Comuni d'Italia, ha scritto una lettera al sindaco Michele de Pascale e al Comandante della Polizia Municipale Andrea Giacomini per esprimere le proprie congratulazioni per l'operato degli agenti locali.

"Abbiamo appreso dal quotidiano Ravennatoday che il Comando di Polizia locale, negli ultimi giorni, si è messo in evidenza in un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di uno spacciatore nigeriano, irregolare sul territorio, e al sequestro di una non modesta quantità di stupefacente - scrivono gli agenti nella lettera - Bloccato dai colleghi ravennati, l'uomo si è dapprima dato alla fuga e, una volta raggiunto, non ha esitato a colpire uno degli agenti. A nulla è servito lo stratagemma di gettare via gli involucri contenenti la sostanza stupefacente, visto che la stessa è stata recuperata con l'ausilio delle unità cinofile antidroga delle Fiamme Gialle. Momenti di tensione palpabile per le vie del centro di Ravenna, tensione per questi episodi ormai consueti di "guerriglia urbana". L'arresto di questo ennesimo cittadino è l'indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia locale nel monitoraggio e nell'intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità. Il tutto a garanzia dell'ordine, della salute e della sicurezza della comunità nei confronti della quale la Polizia locale ha funzione primaria, essendo la stessa la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest'ultimo".

"Per questi motivi - conclude il gruppo - facendo i nostri auguri di pronta guarigione al collega aggredito, il Fuori Coro vuole manifestare a voi e agli agenti che voi rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dai vigili con competenza e professionalità encomiabili".