Poste di Porto Corsini a rischio chiusura, il Comune: "Ce la metteremo tutta per evitarlo"

A lanciare l'allarme era stato il consigliere territoriale di Lista per Ravenna Massimo Fico: "Vogliono chiudere l'ufficio postale di Porto Corsini". E ora la conferma arriva direttamente dal Comune. Durante la seduta consiliare di martedì pomeriggio, infatti, l'assessore Massimo Cameliani ha risposto al question time sul tema delle poste di via Po portato in aula dal capogruppo della lista d'opposizione Alvaro Ancisi.

"Il 16 ottobre ci è stata comunicata questa ipotesi - spiega l'assessore - e noi abbiamo sollevato tutte le nostre preoccupazioni. Nella località balneare è presente anche il Terminal crociere, che porta un notevole afflusso turistico. L'ufficio postale si trova in un tratto altamente frequentato tutto l'anno, a differenza di altri lidi della nostra costa: a Porto Corsini sono presenti anche una scuola dell'infanzia e una scuola primaria a servizio dei numerosi residenti. La nostra contrarietà è stata formalizzata dal sindaco in una lettera. Abbiamo poi appurato che non si trattava di una ipotesi, ma di una decisione di Poste Italiane, che però noi contrastiamo. Ce la metteremo tutta e adotteremo tutte le azioni affinchè questa decisione non venga a compimento".

"Porto Corsini ha un'utenza notevolissima - mette in guardia Ancisi - però attenzione, perchè se insistiamo troppo non si pensi poi di chiudere anche l'ufficio di Casal Borsetti".