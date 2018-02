Ultima serata per il Pavone D'oro: tutto pronto al Teatro Masini la finalissima

Rush finale per la 38esimaa edizione del Pavone D'oro, la manifestazione canora faentina riservata agli under 18. Saranno venti i finalisti che si contenderanno la vittoria e con essa il piatto in ceramica realizzato anche quest'anno per l'occasione da Goffredo Gaeta. I venti nomi sono stati scremati da una giuria di esperti tra un centinaio di concorrenti che si sono sfidati nel corso della kermesse canora che ha preso il via giovedì scorso e che si concluderà sabato sera.

Nel corso della serata verranno anche consegnati il 'premio simpatia' alla Terza D della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia, il premio della critica a Serena Farolfi, e il premio fedeltá a Erika Casadio. Ospiti della manifestazione saranno Sara Lusa, trionfatrice dell'edizione 2017 del Pavone D'Oro, che si esibirà con il brano “Rolling in the deep” e la piccola Sara Calamelli, vincitrice delle ultime due edizioni del Pavone nonché dello Zecchino d'Oro 2017. Sara canterà insieme al coro delle Voci Bianche diretto da Daniela Peroni “Una parola magica”, il brano che l'ha resa famosa in tutta Italia.

I brani saranno accompagnati live dalle due band e dai due cori del Pavone D'oro. Condurranno la serata Sandro Bucci, Enrico Palli, Mattia Del Popolo e Maurizio Tramonti. Media partner sono radio RCB e Horizon Studio presente in teatro con le proprie telecamere. Ad immoratalare la serata ci saranno anche i fotografi del Circolo CRAL A. Banzola che caricheranno, quasi in tempo reale, le fotografie sul sito ilpavonedoro.it nella sezione foto gallery. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Il Pavone d’Oro” con il patrocinio del Comune di Faenza, è realizzata grazie al sostegno di: Coop. Clai, Conad, Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese ed imolese, Caffè Poli, Confartigianato ed Avis.

CATEGORIA A

Alessia Michelotti - Batti cinque

Viola Liverani - Quel bulletto del carciofo

Michele Bartolini - Portami a ballare

Letizia Cortesi - Kyro

Angelica Zinzani - Ninnaneve

Lorenzo Sansavini - Il rap del peperoncino

CATEGORIA C

Beatrice Buonocore - Perdere l’amore

Angelica Bayaca - Million reasons

Wilma Fatima Matsombe - Four five seconds

Alice Bellini - E penso a te

Giulia Toschi - I giardini di marzo

Giada Tripaldi – Hallelujah

Marina Violani - Dive

Gaia Tapin - Right to be wrong

CATEGORIA B1

Rebecca Piovan - Oltre l’orizzonte

Giada Guerrini - Gravity

Matteo Violani e Matilde Zama - Lo sapevi prima tu

CATEGORIA B2

Sofia De Santis - Thank you for the music

Reneè Messeng - When I was your man

Lorenzo Tronconi - Rise up