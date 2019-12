Ultimi biglietti gratuiti per il concerto di Capodanno: dove e come ritirarli

Da venerdì 20 dicembre all’ufficio Iat di piazza san Francesco sarà possibile ritirare gli ultimi biglietti cartacei del concerto di Capodanno (in programma il 1 gennaio alle 11 al teatro Alighieri) che vedrà sul palco Noreda Graves per Christmas Soul; contestualmente saranno chiuse le prenotazioni online.

Il concerto gratuito vedrà protagonista la cantante Noreda Graves, voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, formazioni con le quali Graves ha cantato al cospetto di migliaia di persone in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Nel 2015 con il nome di Noreda Street è stata una dei cinque solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana, svoltosi a Torino con un coro composto da 250 elementi. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale, a cura di Blues Eye e Ravenna Manifestazioni.