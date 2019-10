Ultimi giorni per assicurarsi un weekend di stage all’insegna della danza

Entro il 15 ottobre è possibile iscriversi con un prezzo agevolato allo stage Expression che si terrà a Ravenna nella sede Ida il 2 e il 3 novembre con un fitto programma di lezioni rivolto sia a ragazzi che ad adulti. Tra i docenti coinvolti diversi i volti noti al grande pubblico come Kledi Kadiu, Andreas Muller e Veronica Peparini che sarà a Ravenna proprio per condurre una master class dedicata al modern. Tra gli altri docenti anche Dorian Grori, Matteo Addino, Federica Angelozzi e Sabatino D'Eustachio che svolgeranno lezioni di classico, modern e contemporaneo. Tutte le lezioni previste sono a numero chiuso e i posti in via di esaurimento. Prenota il tuo posto scrivendo a danza@idadance.com o telefonando allo 0544/34124.

Peparini come ballerina ha lavorato con artisti come Luciano Pavarotti, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia; come coreografa ha collaborato con Tiziano Ferro, Maria de Filippi, Alessandra Amoroso e Giuliano Peparini. Kadiu Danzatore, attore, ballerino e insegnante a soli 18 anni entra a far parte del Corpo di ballo dell'Opera di Tirana e dal 1997 è primo ballerino in programmi televisivi di grande successo. Continua poi la sua vita professionale tra teatro, cinema, televisione e docenze. Muller ballerino di hip hop e breakdance, noto per aver vinto la sedicesima edizione di Amici di Maria de Filippi, ha partecipato all'ultimo tour di Claudio Baglioni, al Festival di Sanremo e a diversi videoclip musicali.

Grori Come ballerino ha lavorato all'Opera di Tirana e ha fatto parte dell'Associazione Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu, si è poi dedicando all'insegnamento prima a Tirana e ora in Italia. Addino docente Ida, ballerino e coreografo con esperienza in programmi tv, videoclip, spot e spettacoli teatrali di successo. Ha insegnato in diverse stage e scuole fra cui Cinecittà Campus di Maurizio Costanzo. Angelozzi, ballerina in teatro, in concerti musicali e in televisione; si è dedicata all'insegnamento collaborando con diverse realtà in tutta Italia, a Parigi, Praga e New York. Insieme a Sabatino D'Eustacchio è coreografa della compagnia Bi-soluti dance company. Sabatino D'Eustachio Ballerino, ha danzato in teatro, in televisione e con cantanti come Kylie Minogue, Rihanna ed Elisa e ha collaborato con numerosi coreografi come Daniel Ezralow, Luca Tommassini e Franco Miseria.