Ultimi giorni per iscrivere i bimbi all'asilo e richiedere il voucher di contributi

Fino a venerdì 6 aprile è possibile fare domanda d'iscrizione ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bimbi di Ravenna. Possono presentare la domanda di iscrizione i genitori dei bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018 (nati fino al 4 aprile 2018 compreso). I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 13 marzo 2018, giorno antecedente la data di apertura del bando.

Il Comune di Ravenna promuove inoltre l’erogazione di contributi “voucher comunali” per aiutare le famiglie che iscrivono i bimbi ai servizi educativi privati autorizzati al funzionamento come Nido d’infanzia, Piccolo gruppo educativo (Pge), Servizio sperimentale per la fascia 0-3 anni, presenti sul territorio comunale. I termini per le richieste di accesso al contributo scadono mercoledì 18 aprile. Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018 (nati fino al 18/04/2018 compreso), in possesso di una attestazione Isee in corso di validità con un valore “Isee minorenni” compreso tra 7.500 euro e 35.000 euro. Le domande per l’iscrizione ai nidi comunali e per il contributo per la frequenza di un nido privato vanno presentate esclusivamente in modalità on-line e i relativi bandi sono pubblicati sul sito www.istruzioneinfanzia.ra.it dove è possibile trovare le necessarie ulteriori informazioni.