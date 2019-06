Ultimo giorno di apertura per il Punto Hera di Conselice

Giovedì 27 giugno il Punto Hera di Piazza Foresti 33/34 a Conselice osserverà l’ultimo giorno di apertura (ore 15-18). A partire da lunedì 1 luglio, infatti, i clienti che desiderano sottoscrivere le offerte per la fornitura di gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture e per tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio, nonché chiedere informazioni e pratiche sulle bollette, possono rivolgersi ai seguenti sportelli: a Lugo in via Risorgimento 3, dal lunedì al giovedì 8-13/ 14.30-16.30 e il venerdì dalle 8 alle 13; a Imola in via Casalegno 1, dal lunedì al giovedì 8 -15e il venerdì dalle 8 alle 13; a Imola in via Mentana 10, dal lunedì al sabato 8.30-12.30. Sono sempre a disposizione il Servizio Clienti al numero 800999500 per le famiglie e il numero 800999700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.