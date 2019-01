Ultimo giorno per iscrivere i bambini alle scuole d'infanzia

Giovedì 31 gennaio scade il termine per iscrivere online alle scuole dell'infanzia comunali per l’anno scolastico 2019/2020 i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016 (bando e modalità di iscrizioni nel sito www.istruzioneinfanzia.ra.it). Si precisa che per fare l'iscrizione non è obbligatorio essere in possesso di un'attestazione Isee. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 0544482376 – 0544485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e alle e-mail inviate all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it. Per maggiori informazioni accedere al seguente link: http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Notizie/Iscrizione-alle-scuole-dell-infanzia-comunali-per-l-anno-scolastico-2019-2020.