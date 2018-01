Ultimo open day al liceo scientifico con visita al museo didattico

Sabato 13 alle 16 si terrà l’ultimo open day del liceo scientifico “Oriani”, per illustrare l’offerta formativa relativa ai tre indirizzi scientifico, scienze applicate e sportivo, nonché per illustrare i principali progetti didattici: tra questi spicca il potenziamento di “Biologia con curvatura biomedica”, che prevede 150 ore aggiuntive, suddivise in tre anni, svolte in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi. Il progetto è particolarmente indicato per gli studenti intenzionati a proseguire gli studi universitari in discipline sanitarie. Per l’occasione i partecipanti potranno visitare il museo Didattico, appena inaugurato, che espone materiale scientifico-didattico relativo alle scienze naturali (reperti biologici, botanici, animali) nonché antichi strumenti di fisica.