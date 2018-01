Ultimo open day alla scuola dell'infanzia di Villanova

Sabato 27 è in programma l’open day della scuola dell’infanzia comunale Le Capanne di Villanova di Bagnacavallo, in occasione dell’apertura del bando per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. Dalle 10 alle 12 sarà possibile visitare la struttura e conoscerne i servizi. La scuola dell’infanzia comunale Le Capanne è in via Ungaretti 3, è aperta da settembre a giugno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17. Per il prossimo anno scolastico l’avvio è fissato per lunedì 3 settembre 2018.

La domanda può essere presentata, esclusivamente online e fino al 6 febbraio dalle famiglie dei bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015. L’iscrizione si effettua accreditandosi al sito Federa e successivamente compilando l’apposito modulo digitale sul sito http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attraverso lo sportello Socio Educativo presente a Bagnacavallo al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, offre un servizio di consulenza alle famiglie per l’iscrizione online nelle giornate di giovedì (ore 15-17) e sabato (ore 10-12.30). Negli stessi orari è possibile contattare lo sportello per chiarimenti al numero 0545280866. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate dal 13 al 27 febbraio sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mentre il 6 marzo avverrà la pubblicazione delle graduatorie definitive. Entro il 26 marzo le famiglie dovranno poi confermare per iscritto l’accettazione del posto.