Ultimo open day all'Istituto Olivetti-Callegari

L'Istituto Olivetti-Callegari, polo professionale della città di Ravenna, sabato 20 dalle 15 alle 18 avrà il piacere di accogliere genitori e studenti delle terze medie per l'ultimo open-day dell'anno scolastico. In occasione di questo decisivo momento di scelta, tutti i laboratori dell'Istituto saranno operativi e docenti e studenti saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità sui diversi indirizzi di studio.

