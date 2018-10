Un grande amico di Cervia: il Teatro comunale intitolato a Walter Chiari

E’ stato intitolato a Walter Chiari il teatro di Cervia. Il responso è arrivato direttamente dai cittadini, chiamati a esprimersi dall’amministrazione comunale attraverso un sondaggio, conclusosi lo scorso anno. A larga maggioranza le preferenze sono andate sul nome di Walter Chiari, che pur non essendo cittadino cervese, è un personaggio molto legato alla città, per tanti anni sua seconda dimora grazie anche all’amicizia con Bruno ‘Zimbo’ Guidazzi, che dopo la sua morte (1991) gli dedicò la rassegna comica “Il Sarchiapone”, giunta alla 27esima edizione. Sabato si è svolta la cerimonia di intitolazione con il giornalista Marino Bartoletti e personaggi famosi legati a Walter Chiari che hanno ricordato l’attore e i momenti salienti della sua carriera. Erano presenti infatti l’attrice Ivana Monti, lo scrittore Michele Sancisi, il conduttore televisivo Simone Annicchiarico figlio di Walter, Guido Guidazzi figlio di Bruno “Zimbo”, organizzatore de “Il Sarchiapone” concorso per giovani comici in memoria di Walter Chiari.

"La Giunta comunale ha deciso di intitolare il teatro comunale a Walter Chiari, sulla base delle preferenze del sondaggio e in considerazione dell’alto valore artistico del personaggio e della sua vicinanza alla nostra città, per le numerose frequentazioni e rappresentazioni tenute nel nostro teatro comunale - evidenziano il sindaco Luca Coffari e il vicesindaco Gabriele Armuzzi, presidente della commissione toponomastica -. Walter Chiari voleva bene a Cervia, tante erano le amicizie che nutriva nella nostra località, dove era stimato e amato e tutt’oggi ricordato con grande affetto".

Questo il testo con la motivazione inciso nella targa in suo onore: “Teatro comunale ‘Walter Chiari’, Walter Annicchiarico (Verona, 8 marzo 1924 - Milano, 20 dicembre 1991). Attore, comico e conduttore televisivo italiano. Per l’alto valore e genio artistico e per il suo profondo e duraturo legame con Cervia. Il suo amore per la nostra città, dove era stimato e amato, diventando seconda dimora, grazie anche all’amicizia con “Zimbo” Bruno Guidazzi, Cervia ricorda e ricambia con grande affetto e riconoscenza”.

Nei giorni precedente sono state tante le iniziative per ricordare il legame dell’attore con Cervia: “Gli amici di Walter” Quattro chiacchiere con chi ha conosciuto e frequentato l’attore a Cervia. Trebbo condotto dall’attrice comica Maria Pia Timo svoltosi in teatro; la proiezione del film “Romance” del 1986, diretto da Massimo Mazzucco, con Walter Chiari e Luca Barbareschi alla sala Sarti; un incontro fra gli studenti Istituto Alberghiero e il giornalista Michele Sancisi, autore del libro “Walter Chiari: Un animale da palcoscenico”.