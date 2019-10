Un abete dedicato al papà dei giardini di Cervia Riccardo Todoli nella Casa del Volontariato

L'assessore Luca Vidi del Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio in passaggio a Cervia ha piantato nel parco della Casa del Volontariato l'abete argentato, donato in memoria di Riccardo Todoli, scomparso il 18 ottobre dello scorso anno. Presenti oltre l'assessore, la famiglia Todoli con la moglie Rita e la figlia Valentina, Oriano Zamagna, presidente della Casa del Volontariato e Luigi Nori.

L'abete era arrivato a Cervia nel mese di maggio in occasione dell'inaugurazione della manifestazione "Cervia Città Giardino" dedicata a Riccardo Todoli, come simbolo di stima, amicizia e gratitudine, per il suo impegno, dedizione e passione, che per tanti anni ha profuso come amministratore pubblico per il verde e l’ambiente.

È il primo albero piantato nel “Parco dell'Abbraccio”, così è stata chiamata l’area verde della Casa del Volontariato appena inaugurata.