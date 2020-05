Un accordo per la circolazione fra i territori di Conselice e Argenta

I sindaci di Argenta e Conselice hanno firmato un accordo che consente, fino a diversa disposizione, la circolazione tra i territori dei due Comuni. La circolazione è concessa ai cittadini di Conselice che hanno la propria residenza, abitazione o dimora nella frazione di Lavezzola verso il Comune di Argenta; i cittadini di Argenta che hanno la propria residenza, abitazione o dimora nelle frazioni di Argenta Capoluogo, S.Biagio, Filo e Campotto verso il Comune di Conselice.

Tutto ciò a condizione di reciprocità e per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per incontrare congiunti. Sono consentiti gli spostamenti per recarsi presso esercizi che, pur non trovandosi nel territorio della Provincia di appartenenza, sono localizzati in aree più prossime alle suddette frazioni. Gli spostamenti dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L'accordo tra le due amministrazioni comunali è consentito dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020.