Un'altra vittima della truffa dello specchietto in pieno centro: denunciati madre e figlio

Hanno tentato la cosiddetta "truffa dello specchietto", ma sono stati scoperti. La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero madre e figlio minorenne, originari di Noto, per il reato di truffa in concorso.

Alcuni giorni fa, una ravennate si è presentata in Questura riferendo che quella stessa mattina, mentre stava transitando nel centro cittadino, aveva sentito un colpo sulla carrozzeria della propria auto. La donna non aveva dato importanza all’episodio ma poco dopo, fermatasi in un parcheggio, era stata avvicinata da una donna, a bordo di una vettura su cui vi era anche un ragazzo, che l'avrebbe accusata di avergli rotto lo specchietto retrovisore esterno della sua auto, mostrandole effettivamente lo specchietto lato guida infranto. La ravennate ha subito chiesto di dare lo scarico alle rispettive assicurazioni, ma la truffatrice l’avrebbe convinta a pagare il danno immediatamente in contanti, in quanto la cifra era esigua e in tal modo non sarebbe aumentato il premio assicurativo. La vittima si è quindi recata presso un bancomat dove ha prelevato la cifra richiesta, 50 euro, consegnandola al ragazzo che l’aveva accompagnata.

In seguito la ravennate, resasi contro di essere stata vittima di una truffa, ha sporto denuncia per quanto accaduto. Gli investigatori della Squadra Mobile, verificando i dati forniti dalla parte offesa, all’esito dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona e grazie al continuo scambio informativo con gli altri uffici di Polizia sul territorio nazionale sono riusciti a identificare i responsabili, madre e figlio minorenne, entrambi residenti a Noto e già noti alle forze dell'ordine. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.