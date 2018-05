Un'amicizia lunga 58 anni: firmato il Patto tra gli amici di Cervia e Sarezzo

Domenica è stato firmato il Patto di amicizia fra i comuni di Cervia e Sarezzo. Nel Teatro comunale di Cervia il sindaco di Sarezzo Diego Toscani e il sindaco di Cervia Luca Coffari hanno siglato il documento che cita: “Firmiamo questo “Patto di amicizia” con lo scopo di collaborare nella promozione degli scambi in ambito economico, culturale, sociale, sportivo e della formazione, a vantaggio delle nostre due comunità, Cervia e Sarezzo”. La cerimonia è stata suggellata dal concerto della storica “Associazione Filarmonica S. Cecilia” di Sarezzo, nata nel 1886 e venuta a Cervia per l'occasione con 60 dei suoi musicisti.

Il legame fra le due città proviene da lontano, quando nel 1960 un gruppo di giovani della Parrocchia di Sarezzo e poi le loro famiglie vennero in vacanza a Cervia in un edificio sul Lungomare Deledda, che poi fu acquistato dalla parrocchia per poter offrire la possibilità a molte famiglie saretine con poche disponibilità economiche di trascorrere le vacanze estive al mare. Oltre alla pensione si ottenne lo concessione demaniale per l'utilizzo della spiaggia antistante l'immobile, diventando una vera e propria casa vacanze per gran parte della popolazione di Sarezzo, fino a ospitare 130 persone. Nel tempo poi si costruì il bagno con il bar e le cabine, divenendo uno stabilimento balneare a tutti gli effetti. La gestione di tutto questo è stata assegnata a una famiglia romagnola: Armando e Gigliola Guiducci , che in oltre cinquanta anni hanno avuto la possibilità di conoscere tantissimi saretini, mostrando cordialità, accoglienza e amicizia. Negli ultimi anni, con l’apertura della spiaggia, la Parrocchia ha permesso di allestire all'interno del bagno un ristorante che ha mantenuto il nome “Saretina”, ulteriore simbolo di unione fra due comunità che da tempo hanno saputo conoscersi e apprezzarsi a vicenda.

"La nostra amministrazione ha deciso di sostenere la proposta di realizzare questo patto di amicizia con il comune di Cervia, consapevole che moltissimi dei nostri concittadini per una o più settimane all'anno e più volte nel corso della loro vita sono stati in qualche modo anche cittadini di Cervia - commenta il sindaco di Sarezzo - Con il patto di amicizia rinsaldiamo il legame fra due comunità che si sono incontrate per decenni e che ci auguriamo per decenni continueranno ad incontrarsi con reciproca soddisfazione. Tra i "luoghi del cuore" dei saretini merita senza dubbio un posto di rilievo Cervia". "Cervia e Sarezzo hanno molti interessi e valori comuni - aggiunge Coffari - Diverse e significative infatti nelle due città le iniziative rivolte ai giovani, inoltre entrambe vantano un consiglio comunale di bambini e bambine, le forme di partecipazione attiva, il volontariato, la grande attenzione al sociale, la salvaguardia dell'ambiente, l'accoglienza, la conservazione e valorizzazione delle tradizioni e della memoria. Il patto siglato fra le due città una volta in più sottolinea la volontà di mantenere e rafforzare questo bellissimo legame fra mare e collina, fra i boschi della cittadina lombarda e le nostre pinete".