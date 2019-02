Un assegno per finanziare attività culturali e iniziative per i giovani

Mercoledì 13 febbraio presso il negozio Conad City di corso Sforza, a Cotignola, il Gruppo Cofra di Faenza ha consegnato all’amministrazione comunale un assegno di 2.700 euro: questi fondi saranno destinati a sostegno di iniziative come la città dei bambini “Saluti da Cotignyork" ed eventi culturali come la rassegna di arte contemporanea “Selvatico”. Frutto di un accordo tra Gruppo Cofra e Comune di Cotignola, l’azienda ha riconosciuto lo 0,10% delle vendite lorde del punto vendita Conad di Cotignola, dal primo giugno al 31 dicembre 2018.

“Siamo lieti di dare il nostro contributo per la realizzazione di iniziative di carattere culturale e dedicate ai giovani, poiché sono estremamente preziose per la crescita e la coesione di una comunità - ha dichiarato Celso Reali, presidente di Cofra - Siamo felici di essere presenti e partecipi”. “Il gruppo Cofra ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti della pubblica amministrazione - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari - Questo sostegno alle attività culturali di Cotignola è indice del grande senso di responsabilità da parte di un’azienda che ha a cuore la comunità in cui opera”.