Un'assemblea in carcere sulle condizioni dei lavoratori della Polizia penitenziaria

La Fp Cgil di Ravenna organizza un’assemblea aperta al personale della casa circondariale di Ravenna. L’incontro è in programma, nella struttura di via Port’Aurea mercoledì 13 novembre dalle 10,30 alle 12,30 e affronterà tematiche legate al lavoro, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori della polizia penitenziaria. All’assemblea interverrà Stefano Branchi, coordinatore nazionale della Fp Cgil – Polizia Penitenziaria.

"La categoria vuole riportare al centro dell’agenda politica del Governo il mondo del lavoro in carcere, per migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare l’alta professionalità del personale che opera nel settore - spiegano dal sindacato - Sicurezza e salubrità dei posti di lavoro devono diventare una priorità anche nel comparto sicurezza e per questo la Fp Cgil chiede investimenti nel sistema carcere per garantire assunzioni di personale, formazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli istituti penitenziari".