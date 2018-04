Un bando per appaltare i lavori di manutenzione sulle strade

L'Unione della Romagna Faentina ha emesso un bando per appaltare i lavori di manutenzione ordinaria, programmabili e non, nelle strade dei sei Comuni dell'Unione. L'appalto riguarda la concessione del servizio di manutenzione delle strade e della relativa segnaletica, oltre ad attività tecniche di carattere organizzativo e gestionale, interventi di emergenza per neve e ghiaccio e lavori di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale.

L'appalto, per un importo complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di consegna. Le domande di partecipazione vanno presentate - a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o a mano - all'Unione della Romagna Faentina, piazza del Popolo 31, Faenza. I documenti di gara sono consultabili sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it) nella sezione bandi gara, e anche nei siti web di tutti i sei Comuni dell'Unione. Per informazioni tecniche e chiarimenti sugli elaborati progettuali rivolgersi al Servizio Infrastrutture Manutenzione Faenza - Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina (tel. 0546691319/0546691336).