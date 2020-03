Un bando per l'assegnazione di contributi per eventi di valenza turistica e culturale

L’Unione della Romagna Faentina ha approvato un avviso pubblico per sostenere, con contributi economici, manifestazioni ed attività di valenza turistica e culturale per l’anno 2020.

I contributi stanziati, per un importo complessivo di 90.960 euro - di cui 50mila euro per Faenza - sono destinati a sostenere iniziative, in particolare quelle proposte dal locale associazionismo, sinergiche con le strategie di sviluppo turistico e di promozione culturale dell’Unione della Romagna Faentina. L’assegnazione dei contributi riguarda eventi di animazione e promozione culturale e turistica del territorio, in particolare legati a manifestazioni già consolidate, eventi di valorizzazione delle produzioni artistiche, culturali ed enogastronomiche tipiche del territorio, progetti di network volti a collegare più soggetti e iniziative significative in calendari e rassegne da promuovere unitariamente e nuovi eventi caratterizzati da originalità e contenuti innovativi.

Per il vicesindaco e assessore alla cultura Massimo Isola, “Nonostante la complessità di questi tempi che rende difficile la programmazione culturale e la costruzione di eventi pubblici, noi guardiamo avanti e proponiamo risorse per realizzare progetti nella città che possa promuovere la vivacità urbana e che possano stimolare l’attrazione turistica. Così, con questo spirito, proponiamo agli operatori culturali faentini e non solo un bando che siamo convinti possa aiutare tanti soggetti che da tempo lavorano con passione e competenza in loco a costruire eventi e concretizzare nuove idee. Da anni abbiamo deciso di caratterizzare la nostra identità di città d’arte non attraverso la creazione di pochi grandissimi eventi ma attraverso una programmazione costante, cadenzata, che permetta di praticare la cultura nella nostra quotidianità. Questo spirito ci ha permesso di realizzare percorsi stimolanti in città e di vedere decine di associazioni e operatori al lavoro aggiornando questa nostra preziosa identità creativa. Il bando ci aiuterà ad affrontare al meglio la sfida che dobbiamo vincere nei prossimi mesi: riaffermare la nostra capacità di attrazione turistica e la nostra attitudine a costruire eventi creativi pubblici curiosi e interessanti. Dopo queste settimane difficili dovremo affermare ancora con più forza questi nostri valori. La comunità creativa faentina è forte e piena di idee. Nei prossimi mesi vedremo la concretizzazione di tante suggestioni e siamo convinti che il co-finanziamento della municipalità possa essere determinante. Queste risorse provengono dalla tassa di soggiorno versata dai visitatori in transito nel nostro territorio, credo sia bello il messaggio che lanciamo: parte di queste risorse servono per renderlo più vivo e capace di rinforzare la sua identità turistica”.

Possono partecipare al bando enti ed associazioni, per la realizzazione di eventi nel territorio dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina nel periodo compreso dall’1 febbraio al 31 dicembre 2020. Il contributo erogato non potrà superare l'importo di 9.900 euro per ogni singolo progetto e non potrà essere superiore al 50% delle spese ammesse e rendicontate. Le domande di contributo, redatte su apposita modulistica, devono pervenire, preferibilmente via Pec (pec@cert.romagnafaentina.it) all’Unione della Romagna Faentina con sede in Piazza del Popolo 31 - Faenza entro le ore 12.00 del 27 marzo 2020. Bando e modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione della Romagna Faentina e sui siti web dei Comuni dell’Unione. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione economica e Turismo dell’Unione della Romagna Faentina (tel. 0546 691290).