Un Capodanno da record, il sindaco: "Quasi 26mila presenze agli eventi del 31 dicembre"

"Natale e sopratutto capodanno stanno diventando periodi turistici: lo dimostrano il numero di alberghi aperti per le feste e le tante persone a passeggio per la città, in particolare Capodanno sta sviluppando numeri interessanti". Così il sindaco di Cervia Luca Coffari commenta le festività appena trascorse. "Per il centro di Milano Marittima e MiMaOnIce le presenze il 31 dicembre dalle 16 alle 4 sono state circa 7.900. Nella zona del centro di Cervia le presenze dalle 16 alle 4 sono state 17.996. Gli eventi e le importanti attrattive di Natale sia a Cervia che Milano Marittima, giunte al terzo anno, stanno dando risultati turistici interessanti. Quest'anno in particolare con l'azione che abbiamo messo in campo come Destinazione Romagna, siamo diventati, unendo le forze dal punto di vista comunicativo, molto più attrattivi a livello nazionale". Gli eventi continuano fino alla Befana, con i tradizionali Pasqualotti ed il Tuffo a Pinarella.