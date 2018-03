Un carrello per la spesa speciale pensato per le persone disabili

Un momento di incontro per parlare di disabilità e di come affrontarla anche con gesti quotidiani come fare la spesa. Sabato 10 marzo alle 11.30 all’extracoop Esp appuntamento per l’arrivo nel punto vendita di due carrelli per la spesa “Caroline’s cart”. La Cooperativa, insieme all’associazione onlus “Il sorriso di Giada”, ha acquistato un paio di dispositivi pensati e progettati per consentire a chi entra in negozio con una persona disabile, bambino o adulto, di fare compere senza dover utilizzare ulteriori carrelli e carrozzine. Il “Caroline’s Cart” infatti – dal nome della figlia della sua inventrice – è caratterizzato da un sedile molto grande sul davanti.

All’appuntamento di presentazione parteciperanno Ouidad Bakkali assessore comunale alla Pubblica istruzione, Paolo Gabrielli direttore di Territorio Ravenna di Coop Alleanza 3.0, Pamela Zingale presidente dell’associazione “Il sorriso di Giada” – onlus ravennate attiva nell’assistenza e supporto anche materiale, e psicologico ai bambini e ragazzi con problemi di disabilità e alle rispettive famiglie – e in rappresentanza dei soci, il presidente di zona Matteo Ghetti.