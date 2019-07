Un cervese diventa campione del mondo di vela 'Orc': "Traguardo emozionante"

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il cervese Federico Bressan, campione del mondo di vela Orc. Il primo cittadino si è complimentato per l’eccellente risultato raggiunto e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport a così alti livelli. Il quarantenne velista cervese del Circolo Nautico di Cervia faceva parte dell’equipaggio di “XIO”, il TP 52 di Marco Serafini che ai primi di giugno, sul mare croato di Sebenico, si è aggiudicato il Campionato del Mondo Orc.

"Avere raggiunto questo traguardo è emozionante - spiega Bressan - pensando anche di averlo fatto insieme ai compagni di equipaggio che hanno disputato più volte l’America’s Cup e dai quali ho imparato moltissimo e che mi hanno fatto crescere umanamente e professionalmente"- "Federico Bressan è socio del Cnc Amici della vela da più di dieci anni - aggiungono i rappresentanti del Circolo Nautico di Cervia - e noi, come Consiglio Direttivo, siamo orgogliosi di averlo come socio nel nostro sodalizio che, negli anni, ha visto crescere diversi campioni in altre classi veliche. Tutt'oggi il circolo organizza corsi di avvio alla pratica della vela e di avviamento all'attività agonistica a livello nazionale e internazionale e corsi di vela d'altura".