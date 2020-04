"Un cervese racconta", memorie e aneddoti della cultura salinara

Viene diffusa in questi giorni una nuova opera pubblicata a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia. L'autore è Giuseppe Benazzi e il titolo del libro è “Un cervese racconta. Ricordi di personaggi, ambienti e tradizioni del Centro storico e delle saline di Cervia”.

Il libro di Giuseppe Benazzi è un'opera coinvolgente, che propone una trama di ricordi e di memorie della Cervia che va dagli anni Quaranta agli anni Settanta. Non mancano però i rimandi alle radici storiche della città e al periodo successivo. La narrazione segue un'impostazione autobiografica. Benazzi attinge per i racconti dall'archivio dei suoi ricordi, delle sue relazioni e delle esperienze personali. Ricordi condivisi nella prima fase della scrittura con l'amata moglie Silvana Campanini.

Già la copertina ci propone un documento storico straordinario degli anni Trenta del secolo scorso. Su una burchiella impegnata per la “rimessa del sale” sono trasportati i bambini di una V elementare della maestra Anna Maria Benazzi, la zia dell'autore. Al remo della burchiella c'è il nonno Francesco Benazzi (“Frazchèn ad Cinol) capo cultore del fondo salifero denominato “Salina Crocetta”, non lontano dal “Casello del diavolo”.

L'auotre porta a scoprire una città che vive il periodo di passaggio tra la Cervia anteguerra, ancora con radici ottocentesche, alla ricostruzione dopo i lutti e le rovine della Seconda Guerra Mondiale, con i fermenti della “grande trasformazione” portata dallo sviluppo turistico. Il filo conduttore dei racconti è l'amore per Cervia, per la famiglia, per il proprio lavoro, per gli amici, per la musica, per i momenti di aggregazione sociale e religiosa, per lo sport. Il libro rappresenta inoltre un nuovo contributo per rievocare il trentennale della nascita del Gruppo Culturale Civiltà Salinara (1990-2020).