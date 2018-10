Un ciclamino per sostenere la ricerca contro la fibrosi cistica

Sabato 20 ottobre dalle 08.00 alle 14.00 la Round Table 38 di Faenza, il club service che favorisce l’amicizia, l’incontro e lo scambio di conoscenze tra giovani professionisti e imprenditori del territorio faentino, sarà presente in Piazza del Popolo con il proprio banchetto per sostenere la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, promuovendo la 16esima Campagna nazionale per la ricerca “Ogni ciclamino, un po’ di vita in più”. A fronte di una piccola donazione sarà quindi possibile acquistare un ciclamino e contribuire al sostegno dei progetti scientifici promossi dalla Fondazione per debellare questa malattia genetica che colpisce i bambini fin dalla nascita.