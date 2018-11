Un concorso canoro in memoria di Cristiana: in palio 1200 euro

L'associazione "In chiave Cristiana" di Lugo ha indetto un concorso canoro per giovani dai 18 ai 25 anni dal titolo “Concerto per Cristiana - vivere non sopravvivere” in memoria di Cristiana Ferretti, scomparsa nel 2012 a soli 26 anni a seguito di una malattia che l'ha resa cieca. Il concorso è diviso in due sezioni, lirica-liederistica e popolare, e le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre. Ai due vincitori del concorso verrà assegnata una borsa di studio, ciascuna del valore di 1200 euro, da utilizzare per lo studio del canto.

Il concorso si svolgerà in tre fasi: la prima consiste in una selezione a porte chiuse mediante ascolto degli mp3 ricevuti da parte della commissione; i concorrenti che avranno superato la prima fase si esibiranno dal vivo davanti alla commissione. Infine, i finalisti si esibiranno in pubblico nel corso di una serata che si svolgerà al teatro Rossini il 31 gennaio.

“Il titolo sottolinea come sia necessario perseguire fino in fondo i propri desideri, senza ridurli, senza accontentarsi di qualcosa di meno - spiega la presidente dell’associazione Gianna Babini -. Abbiamo imparato che i sogni, gli ideali, vanno perseguiti con tenacia perché siamo fatti per cose grandi. Ce lo ha insegnato Cristiana, ce lo hanno testimoniato tanti amici incontrati in questi anni”.