Un concorso per collegare l'industria creativa al patrimonio culturale: in palio 10mila euro

Il progetto Innocultour, finanziato nell’ambito del programma Italia Croazia, intende identificare forme di integrazione tra il patrimonio culturale, l’offerta turistica e l’industria creativa. L’obiettivo è valorizzare e promuovere siti museali e territori meno noti ma di indubbio rilievo nel quadro del patrimonio culturale dell’area Italia Croazia ed esplorare il loro potenziale di sviluppo economico, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale.

Dopo la realizzazione delle attività iniziali, i partner di progetto intendono raccogliere importanti contributi per l’identificazioni di quali possono essere le migliori tecnologie e gli interventi concreti per consentire al patrimonio culturale e storico di essere un importante elemento di sviluppo territoriale ed economico. E proprio al fine di raccogliere idee e proposte finalizzate a collegare l’industria creativa al patrimonio culturale, il 19 dicembre si è aperta la Joint Call Competition. Si tratta di un bando di concorso per la raccolta di idee finalizzate a collegare l’industria creativa al patrimonio culturale dei musei coinvolti nel progetto Innocultour.

I soggetti ammissibili sono gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, raggruppamenti di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Sono ammessi a partecipare anche i lavoratori subordinati abilitati. I partecipanti possono avvalersi - nell’ambito di un approccio multidisciplinare - di consulenti, collaboratori o artisti.

La joint call competition intende raccogliere le migliori proposte ideative relative alle seguenti tematiche: comunicare i piccoli musei e il collegamento con il territorio; quali potrebbero essere le migliori tecnologie per comunicare con i visitatori dei musei; proporre e identificare linee guida comuni per i partner del progetto Innocultour, ma anche nuove idee per collegare le industrie creative al patrimonio culturale. La documentazione progettuale e amministrativa può essere presentata in lingua italiana o in lingua inglese esclusivamente attraverso la piattaforma informatica; contestualmente all’inserimento dei dati (nome, cognome, e-mail) sarà possibile caricare in due sezioni distinte la documentazione progettuale ed amministrativa prevista dal bando. Il termine per le candidature è l’8 febbraio prossimo alle ore 12.00.