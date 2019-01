Un corso per diventare "balie" di gattini orfani e abbandonati

Lunedì 28 gennaio alle 20.30 l’hotel Ala d'oro di Lugo, in via Matteotti 56, ospita un corso per balia di gatti con iscrizione obbligatoria entro sabato 26 gennaio. Il corso è proposto da Enpa Lugo con lo scopo di creare una rete di persone disponibili a imparare e ad allevare i gatti piccoli abbandonati. Durante l’appuntamento interverrà Simond Valgimigli.

Il corso mira a preparare le persone interessate ad accudire gattini rimasti orfani che hanno bisogno di essere allattati. Saranno affrontati i temi dell'allattamento, svezzamento e cura durante la crescita. Si tratta di un'esperienza gratificante, ma anche molto impegnativa, che richiede tempo e cure. Sono tante le richieste ricevute da Enpa da parte di persone interessate a diventare balie di gattini che non sanno come comportarsi e cosa è corretto fare. Molto spesso ci si trova impreparati di fronte a una cucciolata di gattini rimasti senza mamma e non si pensa per esempio al fatto che vanno tenuti al caldo per permettere loro di acquisire una temperatura corporea adeguata, oppure si commette l'errore di dargli latte vaccino quando invece necessitano di un’alimentazione adeguata. Il corso è gratuito. Per iscriversi è necessario inviare una mail a lugo@enpa.org o contattando l’Enpa nella sua pagina Facebook. Il corso ha il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.